



Трудности отмены виз в США; Израиль пока не соответствует требованиям

В минувшие выходные представитель американского Госдепартамента сообщил англоязычному телеканалу "Аль-Арабия", что "Израиль по-прежнему не соответствует требованиям для участия в программе безвизового въезда в США и должен позволить американцам палестинского происхождения въезжать на свою территорию и свободно передвигаться". Чиновник пояснил, что Израиль действительно достиг необходимого порога отказа в выдаче визы — менее 3% — но все еще не соответствует всем критериям, необходимым для участия в программе.



Источник, цитируемый в "Аль-Арабия", сказал, что "американское правительство работает с Израилем, чтобы он выполнял требования, такие как предоставление взаимных и аналогичных возможностей всем американским гражданам любого происхождения". По его словам, американские граждане палестинского происхождения, в том числе зарегистрированные в реестре населения Палестины, имеют право на такое же обращение, какое получат израильтяне при въезде в Соединенные Штаты.



Американцы считают Израиль ответственным за одинаковое отношение ко всем американским гражданам, даже если они палестинского, ливийского, иракского или иранского происхождения. В США подчеркивают тот факт, что в их глазах каждый американский гражданин имеет право на равное обращение, независимо от его происхождения. В Израиле могут увидеть проблему в приеме американцев палестинского происхождения, в том числе тех, кто зарегистрирован в реестре населения Палестины. Американцы, со своей стороны, хотят предотвратить преследование своих граждан — и они стремятся найти механизм с Израилем, который позволит корректно решить этот вопрос.



Законодательство, необходимое для включения Израиля в список безвизовых стран для США, было завершено в Кнессете в марте прошлого года со значительным опозданием. Теперь ответственным за необходимые корректировки в полиции, Управлении народонаселения и Налоговом управлении является глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, который был выбран для выполнения этой задачи. В июле прибудет делегация из США, чтобы проверить, выполнил ли Израиль все требования, а к октябрю должно быть получено исключение.

