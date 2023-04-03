



Троппер подал в суд на активистов “Ликуда”: причина

Депутат Кнессета от Национального Единства Йехиэль Моше Троппер в воскресенье подал иск о диффамации на один миллион шекелей против двух относительно известных активистов Ликуда в социальных сетях, Авирама Таль Миса и Мири Барби, после того, как Мис распространил видео, в котором он утверждает, что Троппер является педофилом, и что этот факт был разоблачен, что и заставило его пожертвовать почку.



“Хилли Троппер, посмотри мне в глаза... Как тебе не стыдно сидеть с президентом, когда ты знаешь, что ты педофил, что тебя поймали на том, что ты возился с маленькими мальчиками и маленькими девочками, — сказал Мис в видео. - Ты вонючий педофил, кусок дерьма, который сейчас ходит и прикрывается всей этой реформой. Ты знаешь, сколько лет тебе сидеть в тюрьме“.



На момент подачи иска видео набрало почти 20 000 просмотров. Даже после того, как Мису прислали письмо-предупреждение, он выложил второе, а затем и третье видео аналогичного содержания.



Барби поделилась видео в своем аккаунте в Твиттере, спросив, предположительно невинно, действительно ли Троппер педофил, написав: “Что случилось? Это правда? Если это неправда, Троппер должен подать в суд на этого человека. его долг. Я действительно в шоке от этого видео! Правда должна где-то выйти!"



В конце искового заявления против этих двоих адвокаты Набот Таль Цур и Эльран Долев, представляющие Троппера, написали, что “избранные должностные лица не имеют ничего, кроме своего доброго имени, на котором основывается доверие общества к ним для надлежащего выполнения своей миссии. Доброе имя и честь выборных должностных лиц не напрасны, и уместно, чтобы суд сказал свое слово в том месте, где он подвергается лживым и разнузданным оскорблениям в адрес общественного деятеля, серьезно и несправедливо нанося его доброму имени."



“У избранных должностных лиц нет ничего, кроме их доброго имени, от которого зависит доверие общественности к надлежащему выполнению своей миссии“, - адвокаты Троппера.



Троппер пожертвовал почку неизвестному незнакомцу в 2020 году.



“Донор обычно понятия не имеет, для кого предназначено пожертвование. Мы держали весь процесс в секрете. В наших глазах Троппер является примером и образцом для подражания“, — сказал Маарив председатель общественной организации "Подари жизнь" .



По его словам, Троппер — первый депутат Кнессета, пожертвовавший почку в Израиле.



