



Трио вступит вместе: в Грузии сказали, когда и с кем попадут в ЕС

Три страны, а именно, Грузия, Украина и Молдова, вступят в Европейский Союз примерно одновременно.



По данным интернет-издания "Грузия Online", об этом заявила грузинская лидер Саломе Зурабишвили в интервью LCI.



"Я думаю, это произойдет одновременно. Произойдет ли это в 2030, 2031 или 2029 году, не знаю, но этот горизонт будет следующим. Произойдет "Большой взрыв", и следующие члены вступят примерно вместе. Молдова, Украина и Грузия, у нас это трио уже создано", - сказала она.



Зурабишвили считает "интересной" идею главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что "потолком" должен стать 2030 год.