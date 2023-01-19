



Три военно-транспортных самолета США приземлились на базе Неватим

Три транспортных самолета американских ВВС прибыли на базу Неватим 19 января, и после нескольких часов пребывания на земле они вылетели на американскую базу "Аль-Удейд" в Катаре. Вчера стало известно, что США перебрасывают сотни тысяч снарядов в Украину со своего склада на случай ЧП на на Ближнем Востоке, расположенного в Израиле. Официальные лица в Израиле отказались комментировать этот вопрос.



Согласно отчету, который был подтвержден военными источниками, американцы на данный момент передали Украине около 150 000 артиллерийских снарядов из хранилища в Израиле, примерно половину от общего количества, которое США намерены передать украинской армии.



Аркадий Мильман, руководитель программы по России в Институте исследований национальной безопасности, сказал, что этот шаг вряд ли будет хорошо воспринят россиянами. "До сегодняшнего дня Израиль воздерживался от поставок наступательного оружия Украине. Решение Соединенных Штатов сделать это из запасов, находящихся в Израиле, невольно заставляет Израиль поддержать Украину".



Однако он добавил, что "россияне понимают, что это американские боеприпасы и что у Израиля не так много выбора, когда он сталкивается с соображениями транспортировки американских систем вооружения по всему миру. Поэтому это решение не окажет критического влияния на отношения Израиля и России."



Речь идет о запасах боеприпасов, которые США хранят в Израиле для возможного использования армией этой страны в случае регионального конфликта, который потребует ее вмешательства. Согласно отчету, Израиль также имеет право использовать артиллерийские снаряды из этого запаса в чрезвычайных ситуациях.



Кроме того, США также передают снаряды из аналогичного запаса, хранящегося в Южной Корее. Необходимость изъятия боеприпасов из этих запасов обусловлена истощением боеприпасов Украины в результате масштабного использования артиллерии в войне, а также тем, что американская военная промышленность не поспевает за темпами расходов боеприпасов.