



Три страны выступили за гарантии безопасности Украины до вступления в НАТО

Премьер-министры Польши, Чехии и Словакии считают, что сейчас не слишком рано планировать послевоенные гарантии безопасности Украины, ведь "не будет никаких инвестиций и устойчивого обновления в Украине, если она не будет способна защитить себя от предстоящей агрессии". Об этом говорится в статье премьер-министров Польши, Чехии и Словакии в журнале Foreign Affairs.



По мнению премьеров, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе "придется ответить на сложные, но неизбежные вопросы о будущем Альянса, в том числе о его отношении к Украине и будущей стратегии по России".



Они напомнили, что в 2008 году союзники решили, что будущее Украины (как и Грузии) должно быть связано с членством в НАТО.



"Сейчас настало время для Альянса очертить четкий и надежный путь к членству Украины, если и когда Киев пожелает и когда позволят условия. А к тому времени мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, кроме политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда стать" серой зоной", - говорится в статье.



По словам премьеров, "серые зоны" создают возможности для авторитарных режимов сеять нестабильность и усугублять напряженность.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить действенные гарантии безопасности, еще до вступления в НАТО.



В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что странам Запада вместе с Украиной необходимо разработать механизмы, которые остановят паттерн агрессивного поведения российского диктатора Владимира Путина.