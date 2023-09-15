



Три страны продолжат эмбарго на поставки оружия Ирану

Франция, Германия и Великобритания решили продолжить эмбарго на поставки оружия Ирану даже после 18 октября.



В этот день истекает срок запрета на поставки в соответствии с ядерным соглашением.



Такие меры применяются тремя странами в связи с последовательным несоблюдением Ираном своих обязательств, предусмотренных в рамках ядерной сделки.



Уточняется, что Тегеран несколько раз отказывался вернуться к соглашению и дважды продолжал расширять свою ядерную программу сверх установленной нормы без "убедительного оправдания".