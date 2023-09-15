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Три страны продолжат эмбарго на поставки оружия Ирану
15.09.2023 10:15 Алина Груднева

Три страны продолжат эмбарго на поставки оружия Ирану

Франция, Германия и Великобритания решили продолжить эмбарго на поставки оружия Ирану даже после 18 октября.

В этот день истекает срок запрета на поставки в соответствии с ядерным соглашением.

Такие меры применяются тремя странами в связи с последовательным несоблюдением Ираном своих обязательств, предусмотренных в рамках ядерной сделки.

Уточняется, что Тегеран несколько раз отказывался вернуться к соглашению и дважды продолжал расширять свою ядерную программу сверх установленной нормы без "убедительного оправдания".

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