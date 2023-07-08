



Три страны НАТО намерены ответить на применение РФ ядерного оружия в Украине

США, Великобритания и Франция предупредили Россию об ответном ударе обычным вооружением в случае применения тактического ядерного оружия в Украине. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в западных странах и в России.



Издание также отмечает, что получив предупреждение, в Москве пришли к выводу, что тактическое ядерное оружие не даст существенного преимущества армии. Оно только превратит поле боя в “выжженную пустыню”, но не поможет российским войскам в наступлении.



Кроме того, Financial Times напомнило, что в июне Путин допустил применение ядерного оружия в случае, если создается угроза территориальной целостности России. Но сейчас для этого нет необходимости.