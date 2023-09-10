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Три министра пообещали уважать решение БАГАЦа
10.09.2023 16:45 Алина Груднева

Три министра пообещали уважать решение БАГАЦа

Три министра пообещали уважать решение БАГАЦа, если тот признает недействительной поправку к основному закону, которая ограничивает применение "основания разумности".

С такими заверениями выступили 10 сентября министр обороны Йоав Галант, министр здравоохранения и внутренних дел Моше Арбель и министр разведки Гила Гамлиэль.

"Все знают мою позицию по этому вопросу. Израиль представляет собой демократическое правовое государство. Я буду уважать каждое решение БАГАЦа", - сказал Галант..

Арбель и Гамлиэль поддержали его позицию, заявив, что точно будут уважать решение БАГАЦа.

Напомним, 11 сентября, в 09:00, пятнадцать судей БАГАЦа решат, признавать ли недействительной поправку к основному закону, которая является одним из компонентов  правовой реформы.

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