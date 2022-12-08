



Три израильские компании - в списке 100 крупнейших экспортеров оружия

Три израильские компании попали в список 100 крупнейших экспортеров оружия за 2021 год. Продажи Elbit, IAI и Rafale в 2021 году выросли на 3% - и это еще до подсчета крупных оружейных сделок 2022 года после вторжения России в Украину.



Согласно сводному отчету Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) - института, управляющего ведущей базой данных по продажам оружия , - в 2021 году во всем мире наблюдался рост продаж оружия.



Несмотря на огромные трудности в цепочках поставок по всему миру - продажи оружейных компаний составили примерно 592 миллиарда долларов. Это на 1,9% больше, чем в 2020 году. Ожидается, что в 2022 году глобальные показатели значительно возрастут после войны в Украине.



Российская агрессия и страх аналогичных нападений на другие страны в регионе увеличили военные закупки, начиная с марта 2022 года. Израильская оружейная промышленность уже сообщила во второй половине 2022 года о цифрах закупок, которые превышают весь экспорт в 2021 году.



Увеличение продаж в 2021 году - это седьмой ежегодный рост подряд. Однако годовой темп роста - он составляет 1,9% - ниже, чем предыдущие годовые темпы роста, вплоть до вспышки эпидемии короны в конце 2019 года.



В докладе рассматриваются частные оружейные компании, а не продажи оружия государствами. Как уже упоминалось, организация составляет рейтинг 100 крупнейших оборонных компаний мира - а с 2015 года в него входят и китайские компании. В целом, продажи 100 крупнейших оружейных компаний мира выросли на 19% с 2015 года.



Интересным моментом в отчете являются различия между отдельными регионами мира. В то время как продажи оружия компаний из Северной Америки снизились (на 0,8% меньше) из-за инфляции и трудностей в цепочке поставок, рост продаж оружия в Азии и Австралии подскочил примерно на 6%.



Однако рост наблюдается не только в Азии - в Европе также увеличились продажи оружия частными компаниями. Так, например, во Франции и Италии продажи подскочили на 15% в 2021 году. В Германии на 5,6%, а в Израиле на 3%.