



Три источника опровергли информацию о задержании Шойгу

«Информация не соответствует действительности. Министр и начальник Генерального штаба на рабочих местах». Еще один источник рассмеялся на вопрос об аресте. По его словам, министра Шойгу не может задержать служба охраны Путина.



«У Шойгу собственная служба безопасности,подчиняющаяся лично министру. Никто его задержать не может-охрана уничтожит любого». Вбросы об аресте Шойгу появились на фоне слухов об его отставке. «Информации нет. Но в понедельник ждут каких то решений»,-говорит источник.



Министром обороны может быть назначен губернатор Тульской области,бывший адъютант Путина Алексей Дюмин. Генеральный штаб может возглавить генерал Суровикин.