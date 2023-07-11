



Три года назад Бахрав-Миара запрещала блокирование дорог





На фоне массовых акций протеста противников реформы и перекрытия дорог под названием "День срыва" журналист Амит Сегаль раскрыл документ, изданный от имени государственного прокурора в августе 2020 г., в котором содержатся инструкции для полиции относительно демонстраций перед домами общественных деятелей и перекрытия дорог.



Сегаль поделился твитом в Twitter, в котором он заявляет: "Амит Исман и Гали Бахарав-Миара - политические активисты в юридическом обличье. Они ежедневно и ежечасно нарушают самые явные указания государственного прокурора, чтобы не мешать протесту, который они поддерживают и который они продвигают, злоупотребляя своим положением."



В документе, с которым ознакомился Сегаль, в частности, говорится, что "в постановлении Верховного суда принципиально определено, что при наличии эффективной альтернативы проведения демонстрации или акции протеста возле офиса общественного деятеля, демонстрация или акция протеста возле его частной резиденции не должна допускаться".



עמית איסמן וגלי בהרב מיארה הם פעילים פוליטיים במסווה משפטי.



מפרים מדי יום ומדי שעה את ההנחיות המפורשות ביותר של פרקליט המדינה, כדי לא להפריע למחאה שבה הם תומכים ואותה הם מקדמים תוך שימוש לרעה בתפקידם. pic.twitter.com/O1AIV1rQQ1 — עמית סגל Amit Segal (@amit_segal) July 11, 2023

"Умышленное и длительное создание препятствий для движения по главной транспортной магистрали - обстоятельство, являющееся основанием для предъявления обвинения", - говорится в том же документе.Далее указывается: "Таким образом, проведение демонстрации у дома государственного служащего или выборного должностного лица без лицензии и/или вопреки указаниям полиции может являться отягчающим обстоятельством, оправдывающим возбуждение уголовного дела".В отношении демонстраций на дорогах в документе говорится следующее: "Умышленное и продолжительное блокирование главной магистрали может быть отягчающим обстоятельством, оправдывающим возбуждение дела о запрещенном собрании само по себе, и, конечно, если оно сопровождается другим правонарушением".