



Три демократа следом за Ильхан Омар не придут на выступление Герцога в Конгрессе

Трое американских членов Палаты представителей планируют бойкотировать выступление президента Израиля Ицхака Герцога на совместном заседании Конгресса на следующей неделе, присоединившись к Ильхан Омар, которая заявила, что “черт возьми” она не придет.



Офисы представителей Александрии Окасио-Кортез, Джамаала Боумана и Кори Буш подтвердили, что они не будут присутствовать на выступлении 19 июля, поддержав члена палаты представителей Ильхана Омара, которая первой приняла такое решение в среду, 12 июля.



Все четверо депутатов входят в так называемую команду прогрессивных демократов, и ожидается, что дополнительные члены группы из восьми человек последуют их примеру.



“Я не думаю, что Израиль зашел достаточно далеко в защите и возвышении прав палестинцев и жизни палестинцев”, – прокомментировал свое решение Джамаал Боуман.



Боуман проголосовал за дополнительное финансирование системы противоракетной обороны “Железный купол” для Израиля в сентябре 2021 года. Он также посетил Израиль в декабре 2021 года. Но с тех пор конгрессмен отказался от поддержки законопроекта, направленного на расширение соглашений Авраама, заявив избирателям, что соглашения “служат изоляции палестинцев и не способствуют справедливым решениям”.



Окасио-Кортез также становится все более критичной по отношению к Израилю с момента своего вступления в Конгресс в 2019 году. Она проголосовала против законопроекта о финансировании “Железного купола” и, как и Боуман, она выступила соавтором закона, представленного в прошлом году палестинско-американским членом палаты представителей Рашидой Тлаиб о признании палестинской “накбы”.



Кори Буш заняла еще более жесткую позицию в отношении Израиля, выразив поддержку движению за бойкот, отчуждение и санкции и присоединившись к восьми другим законодателям, проголосовавшим против закона о финансировании “Железного купола”.