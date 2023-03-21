



Три арабские страны обвинили Смотрича в расизме

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар осуждают слова министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что палестинского народа не существует.



Израильского министра обвинили в расизме.



Министерство иностранных дел Саудовской Аравии объявило, что слова Смотрича являются "расистскими и пропагандируют дискурс ненависти и насилия, нанося ущерб усилиям по достижению мира".



В ОАЭ внешнеполитическое ведомство подчеркнуло необходимость "противостоять дискурсу ненависти и насилия".



В свою очередь, в Катаре осудили как "отрицание существования палестинского народа", так и "использование Смотричем карты Израиля, которая включает оккупированные территории".



Накануне Амман осудил заявление Министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что палестинского народа не существует, как "безрассудное подстрекательство и нарушение международных норм и Иорданского мирного договора".