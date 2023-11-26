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Третий этап возвращения похищенных: заложники вручены Красному Кресту
26.11.2023 17:43 Алина Груднева

Третий этап возвращения похищенных: заложники вручены Красному Кресту

По сообщениям источников, ХАМАС уже передал 19 похищенных Красному Кресту.

В их число входят 13 израильтян, а также четверо граждан Таиланда и два израильтянина с российским гражданством. 

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Среди освобождаемых, как выяснилось, будет девять детей и четыре женщины. 

По версии ЦАХАЛа, ХАМАС передал 17 заложников, 14 - граждан Израиля и трое иностранцев.

Ожидается, что их, как и в предыдущий раз, доставят на КПП "Рафиах" на границе с Египтом, откуда после осмотра и сверки со списком транспортируют в Израиль. 

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