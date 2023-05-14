



Трения между израильским военным и политическим руководством





Еще до объявления о прекращении огня, на сайте Ynet сообщили, что в конце операции Щит и Стрела возникли трения между политическим руководством и руководством служб безопасности.



В заявлении "высокопоставленного политического источника" говорится, что "раунд показывает слабость ХАМАСа, и если он не заставит прекратить обстрелы - это будет свидетельствовать об изменении баланса сил в Газе."



По информации военного корреспондента портала йоси Йешуа это заявление не отражало позицию ЦАХАЛа и ШАБАКа, и представители служб безопасности заявили, что это была серьезная ошибка.



Офису премьер-министра, с другой стороны, не понравились прозвучавшие на брифингах заявления о том, что инициатива операции пришла сверху, после обстрела Сдерота.



В службах безопасности, со своей стороны, ничего подобного о подобных инициативах “не слышали”, и говорят, что только ждали подходящего времени для нанесения открывающего удара - и первая возможность была отвергнута только из-за оперативных ограничений.