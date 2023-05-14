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Трения между израильским военным и политическим руководством
14.05.2023 08:34 Аркадий Бочаровский

Трения между израильским военным и политическим руководством



Еще до объявления о прекращении огня, на сайте Ynet сообщили, что в конце операции Щит и Стрела возникли трения между политическим руководством и руководством служб безопасности. 

В заявлении "высокопоставленного политического источника" говорится, что "раунд показывает слабость ХАМАСа, и если он не заставит прекратить обстрелы - это будет свидетельствовать об изменении баланса сил в Газе." 

По информации военного корреспондента портала йоси Йешуа это заявление не отражало позицию ЦАХАЛа и ШАБАКа, и представители служб безопасности заявили, что это была серьезная ошибка. 

Офису премьер-министра, с другой стороны, не понравились прозвучавшие на брифингах заявления о том, что инициатива операции пришла сверху, после обстрела Сдерота. 

В службах безопасности, со своей стороны, ничего подобного о подобных инициативах “не слышали”, и говорят, что только ждали подходящего времени для нанесения открывающего удара - и первая возможность была отвергнута только из-за оперативных ограничений. 

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