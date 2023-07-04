



Тренировки украинских пилотов на F-16 так и не начались

Обучение украинских пилотов на F-16, несмотря на громкие заявления, так и не началось в июне. Сообщения о начале обучения украинских военных на истребителях не соответствуют действительности. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



По его словам, он был уверен, что в первые месяцы будущего года Украина получит самолеты.



"Я исходил из того, что в июне должны начаться тренировки, как нам это первоначально обещали. В июне тренировки не начались. Это значит, что график тренировки начинает сдвигаться", - сказал Кулеба.



Кулеба сообщил, что Украина работает сейчас со всеми причастными сторонами, со всеми участвующими в авиационной коалиции странами, чтобы максимально ускорить этот процесс. Фактически здесь речь идет об обучении пилотов, об обучении инженеров, о подготовке инфраструктуры, о принятии правовых решений, необходимых для передачи самолетов.



Министр объяснил, что сейчас все активно работают над тем, чтобы поставить этот процесс "на рельсы". По его словам, в этом нет никакой политики, потому что сам по себе процесс очень сложный, требует координации многих элементов и прежде всего он нуждается в вмешательстве Украины.



Министр также заявил, что разные сообщения о начале обучения украинских военных на F-16 не соответствуют действительности.