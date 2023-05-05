



Трехсторонний союз: Израиль объединяется с Грецией и Кипром против Ирана

Министр обороны Йоав Галант отправился в четверг в Афины в рамках важной поездки в Грецию и на Кипр.



Израиль, Греция и Кипр в последние годы стали ключевыми стратегическими партнерами, тесно сотрудничая в таких областях, как торговля, энергетика, оборона и безопасность. Это новое партнерство также является частью более широкой серии отношений, в рамках которых Греция и Кипр сотрудничают с членами НАТО и другими странами, такими как Египет, ОАЭ и Индия, которые также являются близкими партнерами Израиля. Таким образом, поездка министра обороны важна для альянсов Израиля в регионе и во всем мире.



В Афинах Галант встретился с министром обороны Николаосом Панайотопулосом, высоко оценив двусторонние связи между Израилем и Грецией. Министры обсудили сотрудничество разведки, которое предотвратило террористическую атаку в Греции.



Галант отметил, что недавний арест в Греции двух террористов, подосланных Ираном, имеет большое значение.



“Это не единственная атака, которую удалось предотвратить. Фактически Иран начал глобальную террористическую кампанию под непосредственным руководством своего лидера”, – сказал он.



Галант в Греции также выразил озабоченность по поводу программы Ирана по созданию ядерного оружия, отметив, что Тегеран обогатил уран для пяти ядерных бомб. Исламская Республика угрожает Греции, пытаясь завербовать или внедрить в нее террористов, является ярким примером этого. Тегеран также нацелился на израильтян в Болгарии. Действия Ирана показывают, что он не уважает границы стран и готов нарушить основные принципы международного права для достижения своих замыслов.



Галант высоко оценил тесные отношения между Грецией и Израилем как якорь стабильности в нашем регионе.



Поездка в Грецию, наряду с недавней поездкой министра иностранных дел Эли Коэна в Азербайджан и Туркменистан, являются частью усилий Израиля по значительному расширению своих стратегических связей с соседними странами.



Они также отражают некоторую динамику изменений в регионе. Энергетическая безопасность в Восточном Средиземноморье, например, является важным вопросом в наши дни из-за разведки газа у побережья и морской сделки с Кипром. Кроме того, недавние совместные учения с Центральным командованием США, а также другие военно-морские учения, проведенные Израилем, помогают укрепить военно-морское партнерство на водной полосе между Израилем, Кипром и Грецией.



В ближайшие годы ожидается расширения партнерских отношений с Грецией и Кипром, что будет включать в себя увеличение торговых и оборонных сделок. Ведется работа над расширением связей Израиля с другими партнерами в Средиземноморье, такими как Франция, Италия, Египет и Турция.

