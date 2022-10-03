



Требуют репараций: в Польше подписали дипломатическую ноту Германии

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал официальную ноту Германии с просьбой выплатить около 1,3 триллиона долларов в качестве за ущерб, причиненный оккупацией нацистами в годы Второй мировой войны.



Об этом сообщает Times of Israel.



Збигнев Рау сообщил, что нота будет передана министерству иностранных дел Германии.



По словам министра, в ноте выражается его мнение о том, что обе стороны должны "безотлагательно" принять меры для устранения последствий немецкой оккупации 1939-45 годов "длительным и сложным, юридически обязывающим, а также материальным образом".