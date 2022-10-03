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Требуют репараций: в Польше подписали дипломатическую ноту Германии
03.10.2022 15:27 Ольга Белозерова

Требуют репараций: в Польше подписали дипломатическую ноту Германии

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал официальную ноту Германии с просьбой выплатить около 1,3 триллиона долларов в качестве за ущерб, причиненный оккупацией нацистами в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщает Times of Israel.

Збигнев Рау сообщил, что нота будет передана министерству иностранных дел Германии. 

По словам министра,  в ноте выражается его мнение о том, что обе стороны должны "безотлагательно" принять меры для устранения последствий немецкой оккупации 1939-45 годов "длительным и сложным, юридически обязывающим, а также материальным образом". 

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