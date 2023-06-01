



Требования начать расследование против Яира Голана за призыв к мятежу



После призыва к гражданскому неповиновению бывшего заместителя главы администрации и бывшего члена Кнессета Яира Голана генеральный директор Религиозно-сионистской партии Иегуда Вельд призвал юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара начать уголовное расследование против него за серьезное подстрекательство к гражданскому неповиновению.



Вчера журналист Макор Ришон Ишай Фридман опубликовал информацию о том, что бывший член Кнессета и бывший заместитель начальника Генштаба Яир Голан в разговоре сказал, что "отказничество [от военной службы и службы в резерве] - это законный инструмент". Отказничество следует поощрять и среди молодых людей, подающих заявление о призыве в ЦАХАЛ, если правительство не исправляется в соответствии с волей протеста."



В письме, направленном Иегудой Вельдом юридическому советнику, говорится, что это серьезное нарушение закона: "Уголовный кодекс гласит, что любой, кто подстрекает или уговаривает человека, обязанного служить в вооруженных силах, не служить в них или не являться на военные действия, приговаривается к тюремному заключению сроком до пяти лет. Кроме того, любой, кто подстрекает или уговаривает лицо, уже служащее в вооруженных силах, дезертировать со службы или с военной операции, или помогает ему в дезертирстве, приговаривается к лишению свободы на срок до семи лет. Закон также гласит, что любое лицо, совершившее преступление, связанное с подстрекательством к уклонению от службы в период, когда Израиль ведет военные действия или против Израиля, приговаривается к тюремному заключению сроком до пятнадцати лет”.



Вельд попросил Бехарева Миару срочно распорядиться о начале уголовного расследования в отношении Яира Голана. "Важно подчеркнуть, что именно сейчас, перед лицом проблем безопасности, стоящих перед Государством Израиль, мы должны проявить ответственность и отстранить ЦАХАЛ от любых политических дебатов и осудить отказничество и шаги, ослабляющие армию и сплоченность израильского общества таким образом, что это ставит под угрозу государство, особенно когда речь идет об общественном деятеле".