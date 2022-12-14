Новости » Политика
14.12.2022 11:01 Аркадий Бочаровский

Требование Яадут А-Тора: 15% квартир - ультраортодоксам


В эфире радио Галей ЦАХАЛ прозвучали новые требования партии Яадут А-Тора, в соответствии с которыми  в каждом крупном жилищном проекте 15 процентов квартир будут выделены только ультраортодоксам
   
 Яадут А-Тора требует, чтобы в любом крупном жилищном проекте, включающем более 1500 квартир, в любом городе 15 процентов квартир было выделено только ультраортодоксам, а характер строительства был ориентирован на ультраортодоксов.

Об этом сообщает ведущий радио Галей ЦАХАЛ Эфи Тригер.
 

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