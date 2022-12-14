



Требование Яадут А-Тора: 15% квартир - ультраортодоксам



В эфире радио Галей ЦАХАЛ прозвучали новые требования партии Яадут А-Тора, в соответствии с которыми в каждом крупном жилищном проекте 15 процентов квартир будут выделены только ультраортодоксам



Яадут А-Тора требует, чтобы в любом крупном жилищном проекте, включающем более 1500 квартир, в любом городе 15 процентов квартир было выделено только ультраортодоксам, а характер строительства был ориентирован на ультраортодоксов.



Об этом сообщает ведущий радио Галей ЦАХАЛ Эфи Тригер.

