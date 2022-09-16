



Требование Украины: освободить пленных в обмен на возобновление поставок аммиака

Украина требует освобождения всех военнопленных в обмен на возобновление работы аммиакопровода из России.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Речь идет об аммиакопроводе Тольятти-Одесса, который прекратил свою работу после начала полномасштабного вторжения России.

"Кремль заинтересован в возобновлении экспорта, ведь поставка аммиака дает ежегодно 2,4 млрд долларов. Из-за прекращения работы аммиакопровода мировые цены на удобрения, производимые из этого газа, значительно выросли. Это чревато снижением урожайности сельскохозяйственных культур", - сказано в заявлении.

По данным штаба, ООН пытается договориться с Украиной и РФ о возобновлении транспортировки аммиака. Между тем, в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский сказал, что это произойдет лишь в том случае, если Россия освободит украинских военнопленных.

"Я против поставок аммиака из России через нашу территорию. Я бы делал это только в обмен на наших пленных. Это я предлагал ООН", - сказал Зеленский.