



Требование "создавать дисбаты" в зоне "СВО"

В зоне проведения специальной военной операции необходимо создавать дисциплинарные батальоны для достижения порядка в армии. Такое заявление сделал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.



«Для наведения порядка в российской армии необходимы дисциплинарные батальоны. Воздействовать на нарушителей должны специально обученные люди, пока командиры будут думать над тактикой и не тратить время на то, чтобы нянчиться с непослушными подопечными», — заявил Александр Ходаковский в интервью YouTube-каналу Fighterbomber. Он также сообщил о возможности внесения изменений в законодательство, которое бы позволило принудительно оправлять мужчин на фронт.

