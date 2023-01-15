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Требование к Яриву Левину сместить с поста главы БАГАЦа Эстер Хайют
15.01.2023 14:59 Аркадий Бочаровский

Требование к Яриву Левину сместить с поста главы БАГАЦа Эстер Хайют

Депутат Ликуда адвокат Тали Готтлиб обратилась с прошением к министру юстиции Яриву левину.

Готлиб написала в твиттер: “Я устала от пренебрежения и снисходительности президента Хайют, которая осмелилась, полностью нарушив правила этики, высказать свое мнение по спорному политическому вопросу. Я направил министру юстиции Яриву Левину просьбу подать жалобу в Дисциплинарный суд для судей и потребовать ее перевода с должности президента. Это не ее частный дом, как и не дом любого другого судьи”.

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