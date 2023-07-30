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Травма сбитого машиной демонстранта - от удара, который он нанес по машине
30.07.2023 11:57 Аркадий Бочаровский

Травма сбитого машиной демонстранта - от удара, который он нанес по машине



Участник акции протеста, сбитый вчера вечером в Тель-Авиве, был допрошен в полиции по подозрению в использовании дороги не по назначению.

Сбитый вчера во время акции протеста в Тель-Авиве Став Шомер был в утром 30 июля допрошен с предупреждением. Это произошло по подозрению в использовании дороги не по назначению и нанесении ущерба. 

Согласно видео с места происшествия, причиной ущерба, по всей видимости, стал удар, который он нанес по лобовому стеклу сбившего его автомобиля.

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