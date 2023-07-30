



Травма сбитого машиной демонстранта - от удара, который он нанес по машине





Участник акции протеста, сбитый вчера вечером в Тель-Авиве, был допрошен в полиции по подозрению в использовании дороги не по назначению.



Сбитый вчера во время акции протеста в Тель-Авиве Став Шомер был в утром 30 июля допрошен с предупреждением. Это произошло по подозрению в использовании дороги не по назначению и нанесении ущерба.



Согласно видео с места происшествия, причиной ущерба, по всей видимости, стал удар, который он нанес по лобовому стеклу сбившего его автомобиля.