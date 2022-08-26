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Трасс: "Я готова нажать "ядерную кнопку", если понадобится
26.08.2022 08:26 Александр Юзовский

Трасс: "Я готова нажать "ядерную кнопку", если понадобится

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила, что будет готова нажать на "ядерную кнопку", если того потребует ситуация.

Трасс спросили, как бы она себя чувствовала в ситуации, которая требует нажатия на "ядерную кнопку", на что она ответила: “Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова это сделать”.

Ответ главы МИД сорвал овации в студии. Видео момента было опубликовано Times Radio.

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