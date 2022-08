Трасс: "Я готова нажать "ядерную кнопку", если понадобится

Министр иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила, что будет готова нажать на "ядерную кнопку", если того потребует ситуация.



Трасс спросили, как бы она себя чувствовала в ситуации, которая требует нажатия на "ядерную кнопку", на что она ответила: “Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова это сделать”.



Ответ главы МИД сорвал овации в студии. Видео момента было опубликовано Times Radio.



Liz Truss says she is 'ready' to make decisions about using nuclear warfare. #TimesRadio pic.twitter.com/ILnW7XQ1LY