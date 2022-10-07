



Трасс призывает к единству в вопросах энергетической безопасности

Премьер-министр Британии Лиз Трасс призывает к единству в вопросах энергетической безопасности...



На первом саммите Европейского политического сообщества британское правительство, пишет Reuters, будет настаивать на единстве по энергетической безопасности и миграции. Его глава Лиз Трасс призвала европейских лидеров прекратить свою зависимость от российских энергоносителей, ведь война России против Украины показала, насколько Европа зависит от поставок из России.



"Путин надеется, что сможет разделить нас в борьбе за поставку энергоносителей. Мы должны показать ему, что он неправ", – отметила она.



Лиз Трасс попросила помощи у Франции, Бельгии и Нидерландов, чтобы предотвратить отключение света зимой. Она заявила, что Британия и соседние государства должны взять на себя обязательство держать "открытыми зимой" подводные кабели и трубопроводы, чтобы "включить свет на всем континенте".