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Трасс готовит обращение к консерваторам
17.10.2022 06:41 Александр Юзовский

Трасс готовит обращение к консерваторам

Премьер Великобритании Лиз Трасс сегодня, 17 октября, обратится к депутатам-консерваторам, чтобы сохранить за собой пост главы правительства.

Согласно информации Times, высокопоставленные члены руководящего комитета Консервативной партии недовольны политикой нового премьера и активно обсуждали ее отставку.

Стоит отметить, что у Трасс  есть иммунитет от вотума недоверия в течение одного года. Трасс возглавляет правительство с 6 сентября.

Три депутата от Консервативной партии уже призвали Трасс уйти в отставку.

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