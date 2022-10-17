



Трасс готовит обращение к консерваторам

Премьер Великобритании Лиз Трасс сегодня, 17 октября, обратится к депутатам-консерваторам, чтобы сохранить за собой пост главы правительства.



Согласно информации Times, высокопоставленные члены руководящего комитета Консервативной партии недовольны политикой нового премьера и активно обсуждали ее отставку.



Стоит отметить, что у Трасс есть иммунитет от вотума недоверия в течение одного года. Трасс возглавляет правительство с 6 сентября.



Три депутата от Консервативной партии уже призвали Трасс уйти в отставку.