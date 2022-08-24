



Трамвай в Шаббат: Михаэли дала новое поручение

Министр транспорта Мейрав Михаэли поручила оценить возможность работы строящегося в Тель-Авиве легкорельсового транспорта (трамвая) в Шаббат.



Об этом сообщает Ynet.



Как отмечается, распоряжение Михаэли касается пока только рассмотрения вопроса на договорной и бюджетной основе.



Михаэли подчеркнула, если линия не будет работать в Шаббат, это нанесет значительный ущерб гражданам, не имеющим личного транспорта, а большие инвестиции, вкладываемые в систему легкорельсового транспорта, оправдывают его полную эксплуатацию семь дней в неделю. Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Я всегда считала, что свобода передвижения граждан Израиля не должна ограничиваться ни по дням, ни по часам, ни по средствам транспорта, личным автомобилям или общественным автобусам" - заявила она.