



Трампа раскритиковали за встречу с Уэстом и адептом превосходства белой рассы

Экс-спецпредставитель США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр раскритиковал Дональда Трампа за его встречу с рэпером Канье Уэстом и с адептом концепции превосходства белой расы Ником Фуэнтесом.

"Ни один ответственный американец и, конечно же, ни один бывший президент не должен шутить с такими, как Ник Фуэнтес и Канье Уэст", — сказал Карр.

По его словам, чтобы не поощрять антисемитизм, Трамп должен осудить этих "опасных людей и их отвратительные и неамериканские взгляды".