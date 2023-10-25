



Трампа оштрафовали на $5 тысяч за публикацию в соцсети

Суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа уплатить 5 тысяч долларов за то, что экс-президент не придерживался приказа о "неприемлемости публичного обсуждения сотрудников суда".



"Судья в Нью-Йорке оштрафовал бывшего президента Дональда Трампа на 5 тысяч долларов за нарушение приказа не говорить о сотрудниках суда. Его также дважды предупредили о возможном аресте", - говорится в материале CNN.



Как рассказали в издании, наказание касалось заявления Трампа, опубликованного на сайте его предвыборной кампании и в социальной сети Truth, о якобы близости помощницы судьи и одного из сенаторов-демократов.



Примечательно, что суд еще две недели назад обязал Трампа удалить эти сообщения и воздержаться от любых дальнейших упоминаний о сотрудниках суда.



Заявление было удалено из социальной сети, однако не с предвыборного сайта. Адвокат Трампа объяснил это сложностью работы сайта и извинился за инцидент.



Впрочем, судья все равно решил наложить штраф на экс-президента и пригрозил ему арестом в случае дальнейших нарушений приказов суда.



