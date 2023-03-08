



Трамп заявил, что позволил бы России отобрать часть Украины во избежание войны

Чтобы избежать войны, США могли бы договориться с Россией и позволить отобрать часть украинской территории. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью для ведущего Fox News Шона Хеннити.



Трамп заявил, что в отличие от нынешнего президента Джо Байдена, при его правлении Россия бы ничего не захватила. Однако он подчеркнул, что и сам бы договорился с Кремлем, даже если бы пришлось отдать часть Украины - он бы согласился.



"А при Трампе они, Россия, ничего не захватили. Потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия - ред.) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине - ред.) есть определенные районы, которые являются русскоязычными, откровенно говоря, но договориться можно было бы", - пояснил 45-й президент.



Кроме того, Трамп отметил, как при предыдущих президентах Россия оккупировала части Грузии и Украины, а при Байдене вообще получила "шведский стол".