



Трамп: Я бы заключил мирное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу заявил на ежегодном саммите Еврейской республиканской коалиции, что он бы добился мира на Ближнем Востоке, если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы. Эта речь замечания прозвучала через несколько дней после выдвижения политиком своей кандидатуры на пост президента в 2024 году.



Дональд Трамп также повторил свой частый рефрен о том, что американские евреи, которые не поддерживают его, недостаточно поддерживают Израиль .”Я вам скажу, кто очень ценит Израиль, так это евангелисты, потому что евангелисты на вашей стороне”, – сказал он.



“Америка находится под угрозой, как никогда раньше” из-за “радикальной и некомпетентной программы Джо Байдена, – добавил экс-президент и рассказал о деятельности своей администрации в отношении Израиля и Ближнего Востока, заслужив одобрение аудитории.



Затем Трамп раскритиковал администрацию Байдена и позицию Демократической партии по отношению к Израилю, назвав нынешние двусторонние отношения “очень плохими”.



Затем бывший президент заявил, что при его администрации “мы могли бы действительно иметь мир на Ближнем Востоке”.