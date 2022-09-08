



Трамп: Все хотят, чтобы я баллотировался

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его выдвижение на пост президента на выборах 2024 года "осчастливит многих людей".



"Все хотят, чтобы я баллотировался. Я лидирую в опросах", – сказал Трамп в интервью NDTV.



"В каждом опросе, в опросах республиканцев и демократов, и я подозреваю, что в ближайшем будущем я приму решение. И я думаю, что многие будут очень счастливы", - добавил он.



Кроме того, бывший американский лидер вновь заявил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы.