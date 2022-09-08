Новости » Политика
Трамп: Все хотят, чтобы я баллотировался
08.09.2022 17:10 Александр Юзовский

Трамп: Все хотят, чтобы я баллотировался

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его выдвижение на пост президента на выборах 2024 года "осчастливит многих людей".

"Все хотят, чтобы я баллотировался. Я лидирую в опросах", – сказал Трамп в интервью NDTV.

"В каждом опросе, в опросах республиканцев и демократов, и я подозреваю, что в ближайшем будущем я приму решение. И я думаю, что многие будут очень счастливы", - добавил он.

Кроме того, бывший американский лидер вновь заявил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы