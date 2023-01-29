



Трамп возвращается: соцсети уже готовятся к выборам

Meta объявила в среду вечером, 25 января, что "отменяет приостановку аккаунтов Трампа" в Facebook и Instagram. Прошло более двух лет после того, как бывшему президенту запретили пользоваться платформами за его роль в подстрекательстве к бунтам и нападению на Капитолий 6 января 2021 года. Страница политика в Twitter разблокирована еще в ноябре 2022 года по решению нового владельца платформы Илона Маска, недавно объявившего себя республиканцем и призвавшего голосовать за партию.



Сообщение о восстановлении аккаунтов Трампа появилось через неделю после того, как команда экс-президента направила письмо с соответствующими требованиями. Она заявляет, что блокировка аккаунта экс-президента "резко исказила и подавила публичный дискурс", поэтому баллотируясь в президенты, Трамп должен иметь возможность присутствовать в соцсетях наравне с другими кандидатами.



Президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг заявил, что компания больше не считает, что учетная запись Трампа представляет такой же "серьезный риск для общественной безопасности", как это было, когда они изначально отстранили его в январе 2021 года. Вместе с тем руководство осознает, что решение будет "жестко раскритиковано" общественностью.



“Мы не хотим препятствовать открытым дебатам на наших платформах, особенно в контексте демократических выборов. Люди должны иметь возможность слышать, что говорят политики – хорошее, плохое и безобразное – чтобы сделать осознанный выбор”, – пишет в Твиттере Ник Клегг. “Теперь, когда истек 2-летний срок отстранения Трампа, вопрос заключается в том, уменьшился ли серьезный риск для общественной безопасности, существовавший в январе 2021 года, настолько, чтобы закончить блокировку”.



Соцсеть не сообщает о конкретном дне, когда снимет бан со страниц, суммарно имеющих 58 миллионов подписчиков – 35 миллионов в Facebook и 23 миллиона в Instagram. Однако говорит, что восстановление Трампа будет сопровождаться некоторыми оговорками и ограничениями.



Будут введены усиленные наказания за любые нарушения стандартов сообщества. Теперь после публикации поста, нарушающего правила, Meta будет удалять его и блокировать учетную запись на период от одного месяца до двух лет в зависимости от серьезности опубликованного контента.

Что касается содержимого, которое технически не нарушает правила, но может рассматриваться как способствующее повторению событий 6 января, Meta оставляет за собой право ограничить распространение публикаций Трампа – они будут оставаться видимыми на странице, но не будут попадать в новостную ленту других пользователей. Кроме того, при таких обстоятельствах экс-президент может временно потерять доступ к рекламным инструментам.



Что касается Twitter, то ранее Дональд Трамп заявлял, что не собирается возвращаться в соцсеть, даже если его разблокируют, и не сделал там ни одной публикации, когда это произошло в ноябре. То же неоднократно подтверждали некоторые его соратники. Также выяснилось, что у политика есть договор со своей собственной соцсетью, которую он полноценно запустил в феврале 2022 года. Соглашение требует от него сначала публиковать сообщения в Truth Social. Аналогичные посты могут появиться на других платформах не раньше, чем через шесть часов. Известно, что в конце прошлого года политик не планировал продлевать 18-месячное соглашение об эксклюзивности, срок которого истекает в июне перед началом республиканские праймериз.