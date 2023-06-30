



Трамп: США пора выступить посредником в мире между Россией и Украиной

Бывший президент США Дональд Трамп в четверг 29 июня заявил в интервью информационному агентству Reuters, что президент России Владимир Путин “несколько ослаблен” мятежом Пригожина, и что сейчас настало время для Соединенных Штатов попытаться выступить посредником в мирном урегулировании между Россией и Украиной путем переговоров.



“Я хочу, чтобы люди перестали умирать из-за этой нелепой войны”, – заявил Трамп в интервью.



При этом Трамп не исключил, что киевскому правительству, возможно, придется “уступить часть территории”, чтобы остановить войну, которая началась с вторжения российских войск в Украину 16 месяцев назад. Он сказал, что все было бы “предметом переговоров”, если бы он был президентом, но украинцы, которые вели энергичную борьбу за защиту своей земли, “заслужили большой кредит”.



“Я думаю, что они будут иметь право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия также согласится на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет”, – считает Трамп.



“Я думаю, что самое главное, что США должны сделать сейчас, – это заключить мир – объединить Россию и Украину и заключить мир. Вы можете это сделать”, – сказал бывший президент США. “Настало время сделать это, собрать две стороны вместе, чтобы добиться мира”.



Будучи президентом, Трамп установил дружеские отношения с Путиным. В интервью в четверг он высказал мнение, что Путину нанесли ущерб мятеж группы “Вагнер” и ее лидера Евгения Пригожина в прошлые выходные.



“Если бы Путин больше не был у власти, вы не знаете, какая есть альтернатива. Все могло быть лучше, но могло быть и намного хуже”, – предположил Трамп.



Он подтвердил, что считает Путина “умным”, но также и то, что американские лидеры и лидеры НАТО глупы. Он высказал мнение, что слабость президента Джо Байдена и неудачи с выводом войск из Афганистана стали причиной решения Путина вторгнуться в Украину.



“Когда у вас слабый президент, которого не уважают другие страны, у вас очень хаотичный мир”, – сказал Трамп. “И мир не был таким хаотичным со времен Второй мировой войны”.