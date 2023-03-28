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Трамп: Путин и Си Цзиньпин - очень умные люди
28.03.2023 12:38 Алина Груднева

Трамп: Путин и Си Цзиньпин - очень умные люди

Бывший президент США Дональд Трамп считает президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина очень умными.

По данным Daily Mail, соответствующее заявление он сделал, выступая на своем первом предвыборном митинге в Уэйко, штат Техас.

Трамп прокомментировал встречу Путина с китайским коллегой, которая состоялась на прошлой неделе в Москве.

"Вы видели, президент Си Цзиньпин, умный, и президент Путин, умный, очень умные люди, стояли и обсуждали мировой порядок на следующие сто лет", - отметил Трамп.

Кандидат в президенты США добавил, что раньше "хорошо ладил" с Путиным, когда вел с ним переговоры. Он считает, что президент РФ "хотел мира".

"А теперь похоже, что он в конечном итоге, получит все", — отметил он.

Трамп подчеркнул, что войны в Украине не было бы, если бы он был президентом. Трамп в очередной раз похвастался тем, что "сможет положить конец конфликту в течение 24 часов".
 

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