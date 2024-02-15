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Трамп предлагает предоставлять помощь Украине "в виде кредита"
15.02.2024 18:56 Раиса Вовк

Трамп предлагает предоставлять помощь Украине "в виде кредита"

Дональд Трамп предложил предоставлять Украине помощь в виде "кредита". Во время предвыборного митинга в Норт-Чарлстоне (Южная Каролина) Трамп прокомментировал планы Конгресса США выделить на поддержку Украине 60 млрд долларов и заявил, что лучше это сделать "в виде кредита", пишет Bloomberg.

"Если они смогут, они вернут нам деньги. Если не смогут, им не придется возвращать нам деньги", - заявил политик.

По словам Трампа, он поступает так со спортсменами в начале карьеры, у которых есть потенциал, но нет денег.

Отметим, Трамп в случае победы на выборах в 2024 году рассматривает возможность "сократить обязательства перед некоторыми членами НАТО" и "подталкивать Украину к переговорам о прекращении войны с Россией".

Президент США Джо Байден ранее обвинял Трампа в том, что тот пытается запугивать республиканцев в Палате представителей и Сенате, чтобы они не голосовали за законопроект по Украине, аргументируя это якобы недостаточно жесткой миграционной политикой в документе. 

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