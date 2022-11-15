



Трамп подает иск, чтобы не давать показания о нападении на Капитолий





Комитет Палаты представителей потребовал от экс-президента показаний и доступа к нескольким документам в ходе расследования беспорядков 6 января.

В пятницу адвокаты Дональда Трампа подали иск, пытаясь заблокировать повестку специального комитета Палаты представителей от 6 января с требованием дать показания в расследовании нападения на Капитолий.



Это попытка экс-президента отсрочить выполнение повестки в суд, кульминацией которой может стать конституционное выяснение отношений с Палатой представителей перед Верховным судом США.



“Бывший президент Трамп обращается в суды, чтобы защитить свои права и независимость исполнительной власти, последовательно поддерживаемые судами и одобренные Министерством юстиции”, – написали адвокаты Трампа в поданном в федеральный суд в Уэст-Палм-Бич.



В иске утверждается, что Трампа нельзя заставить давать показания перед Конгрессом потому, что министерство юстиции постановило, что президенты и бывшие президенты обладают абсолютной неприкосновенностью, таким образом повестка в суд объявляется недействительной.



Но хотя министерство юстиции поддерживает абсолютный иммунитет, это не является обязательным для федеральных судов, и комитет может утверждать, что повестка в суд была законной функцией Конгресса для отклонения жалобы, говорят юристы.



Однако, экс-президент сможет затем подать апелляцию в апелляционный суд США по 11-му округу, а затем еще раз обратиться в Верховный суд, после чего специальный комитет может прекратить свое существование, поскольку срок его полномочий скоро истекает.



То есть весьма вероятно, что Трамп никогда не будет давать показания о контактах с экстремистскими группами, которые штурмовали Капитолий 6 января, и попытках помешать Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена на выборах 2020 года.

