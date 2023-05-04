



Трамп обещает закончить войну в Украине за 24 часа, если станет президентом

Дональд Трамп, который планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году, заявляет, что в случае победы может закончить войну в Украине за 24 часа.



Об этом Трамп заявил в интервью GB News. По его словам, он "хорошо" знает и российского, и украинского президентов.



"Если бы я был президентом, я бы закончил эту войну, и это заняло бы 24 часа. Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я смогу закончить ее за это время ... 100%", - заявил Трамп.



Трамп также осудил разрушения украинских городов и множественные человеческие жертвы вследствие атак РФ.



"Вы не можете снести целый город и сказать, что два человека пострадали… Тысячи людей убивают в городах, которые сносят, там, в этих больших многоквартирных домах. Тысячи людей были убиты, о чем никто не говорит. Эта война должна прекратиться", - сказал он.



Следующие президентские выборы пройдут в США в 2024 году.



Дональд Трамп подал заявку на участие в выборах еще в ноябре 2022 года. Для него это третья попытка баллотироваться в президенты.

