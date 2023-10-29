



Трамп обещает восстановить запрет на поездки мусульман в США

Дональд Трамп, выступая на съезде республиканских евреев, пообещал в случае своего переизбрания вновь ввести в действие противоречивый запрет на поездки, направленный против целого ряда преимущественно мусульманских стран.



"Мы не допустим радикальных исламских террористов в нашу страну", - заявил Трамп в субботу.



"Вы помните запрет на поездки? В первый же день я восстановлю наш запрет на поездки", - подчеркнул он собравшимся на ежегодный саммит Республиканской еврейской коалиции.



Бывший американский лидер был в числе нескольких республиканцев, собравшихся на встрече влиятельных еврейских доноров, чтобы заявить о своей неизменной поддержке операции Израиля в Газе.