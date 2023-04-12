



Трамп назвал Путина “умным человеком”: в его словах он видел “любовь к Украине”

В своем интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп назвал Путина очень “умным человеком”.



По словам экс-президента США Дональда Трампа, они часто с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали украинский вопрос во время телефонных разговоров.



“Я видел, что он любит ее [Украину] и считает частью России. Я сказал ему: “Этого не будет, пока я президент”. У нас были очень хорошие отношения”, - добавил Трамп в эфире Fox News.



Отдельно Дональд Трамп прокомментировал подрывы “Северных потоков”: “Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать... Могу сказать, кто этого не делал — Россия”.



