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Трамп назвал Путина “умным человеком”: в его словах он видел “любовь к Украине”
12.04.2023 10:22 Ирина Демьянова

Трамп назвал Путина “умным человеком”: в его словах он видел “любовь к Украине”

В своем интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп назвал Путина очень “умным человеком”.

По словам экс-президента США Дональда Трампа, они часто с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали украинский вопрос во время телефонных разговоров.

“Я видел, что он любит ее [Украину] и считает частью России. Я сказал ему: “Этого не будет, пока я президент”. У нас были очень хорошие отношения”, - добавил Трамп в эфире Fox News.

Отдельно Дональд Трамп прокомментировал подрывы “Северных потоков”: “Я не хочу доставить неприятности нашей стране, поэтому не стану отвечать... Могу сказать, кто этого не делал — Россия”.

 

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