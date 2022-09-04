



Трамп назвал Байдена "врагом государства"

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена, назвав его "врагом государства".



Выступая на митинге в Пенсильвании Трамп заявил, что Байденом управляет некая "группа". Фрагмент выступления был опубликован изданием The Independent.



"Остановите развал Америки! Вы должны проголосовать за республиканцев! На этой неделе Джо Байден приехал в Филадельфию, чтобы произнести самую злобную, ненавистную, вызывающую разногласия речь. Он высказался о 75 миллионах граждан США как об угрозе демократии и как о врагах государства. Вы враги государства? Он враг государства! Вы все хотите знать правду: враг народа он и группа, которая его контролирует, которая вращается вокруг него", – сказал Трамп.

