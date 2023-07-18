



Трамп наконец рассказал, как “положит конец войне России и Украины за один день”

Спустя несколько месяцев после заявления о том, что он может положить конец войне России с Украиной за 24 часа, бывший президент Дональд Трамп наконец объяснил, почему для него это будет так просто.



Трампа спросили о его конкретном плане по прекращению войны в интервью на канале Fox News в минувшие выходные.



Он утверждал, что все сводится к его хорошим отношениям с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

“Я очень хорошо знаю Зеленского, я еще лучше знаю Путина, и у меня были очень хорошие отношения с ними обоими”, – сказал Трамп.



По словам экс-президента, он скажет Зеленскому: “Хватит, ты должен заключить сделку”, а Путину: “Если ты не заключишь сделку, мы им много дадим. Мы дадим им больше, чем они когда-либо получали”.



Трамп давно настаивал на том, что он “лучше, чем другие сможет положить конец войне в Украине”.



“Если бы я был президентом, я бы закончил эту войну за один день, это заняло бы 24 часа”, – заявил Трамп в интервью в мае. “Я хорошо знаю Зеленского, я хорошо знаю Путина. Это будет легко, эта сделка будет легкой”.