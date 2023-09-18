



Трамп - либеральным евреям в США: надеюсь, извлекли уроки из своей ошибки

Бывший президент США и кандидат на выборах в 2024 году Дональд Трамп опубликовал обращение к либеральным евреям его страны по случаю Рош ха-Шана.



Соответствующее послание он обнародовал в собственной социальной сети Truth Social.



"Напоминание либеральным евреям, которые голосовали за уничтожение Америки и Израиля. Будем надеяться, что вы извлекли уроки из своей ошибки и сделаете лучший выбор в будущем! С Новым годом", - написал Трамп.



Он также перечислил свои достижения для Израиля, достигнутые за время его президентства, среди которых открытие посольства США в Иерусалиме и признание суверенитета Израиля на Голанских высотах.



"Очевидно, я - один из величайших антисемитов нашего времени", - в шутку завершил он свой пост.