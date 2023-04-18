



Традиционного шествия "Бессмертный полк" в России в этом году не будет

Традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в этом году не будет. Об этом сообщила во вторник ТАСС сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева.



"Не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертный полк", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты", - ответила она на вопрос о том, будет ли организованно традиционное очное шествие по улицам городов.



Цунаева отметила, что всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.



"Акцент на том, что портреты рядом с нами, вокруг нас в течение всего дня. Уверена, что праздник будет прекрасный", - добавила она.



