



Торговые центры Big будут бастовать из-за "основания разумности"



Израильские СМИ сообщают об “эскалации борьбы против правовой реформы”.



Группа Big выступила против голосования по ограничению применения в судах “оснований разумности”, которое, как ожидается, состоится завтра.



Группа заявила, что "для того, чтобы чтобы выразить свой крайний протест и предотвратить принятие этого коррумпированного законодательства, мы будем участвовать в акциях протеста во вторник во всех центрах Израиля".



В заявлении группы говорится: "Это законодательство - серьезный шаг на пути к вопиющей незаконной правительственной коррупции и шаг к диктатуре. Он нанесет серьезный ущерб бизнесу и экономической уверенности в стране и поставит под угрозу наше существование. Страна сотрясается и разрывается изнутри, с продвижением законодательства и разграблением государственного бюджета - который мы финансируем. На продолжение подобных шагов мы ответим усилением противодействия".