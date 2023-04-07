



"Торат Хима" возмущена реакцией на обстрелы Израиля: "Правительство может пасть"

Сегодня утром, в пятницу, организация "Торат Лахима" выразила возмущение реакцией израильских сил безопасности на ракетный обстрел Израиля. За последние два дня в сторону Израиля были выпущены десятки ракет. В ответ ЦАХАД атаковал сегодня ночью цели в Газе и на юге Ливана.



"Правые получили 64 мандата на выборах и приняли левую политику, которая длится годами и позволяет врагам вокруг Израиля продолжать беспрепятственно усиливаться. Премьер-министр Нетаниягу заявил прошлой ночью о "значительной реакции" — чего не произошло. Это указывает на глубокую проблему: непонимание необходимости реформирования системы безопасности, что обусловило характер реагирования. Вызывает стыд понимание того, что жители Сдерота и Метулы стоят меньше, чем жители Тель-Авива и Рамат-ха-Шарона", — возмутилась организация, добавив, что ситуация может привести к "падению правительства" и вновь привести к власти "левых радикалов, которые опирается на сторонников "Хизбалл" и ХАМАС.



Далее в заявлении организации говорится, что "поведение министра обороны Галанта и должностных лиц ЦАХАЛа перед лицом феномена отказников указывает на то, что система не управляется, а дирижируется Галантом как независимым политическим актером, который в прошлом критиковал Бенни Ганца за "бомбардировку пустых объектов в Газе", а сегодня делает то же самое. То, что вопрос об увольнении Галанта оставлен премьер-министром в подвешенном состоянии, только усугубляет эту проблему, в то время как может и должен быть назначен надлежащий министр обороны (с постоянным дублированием, если это необходимо в свете ситуации с безопасностью), который принесет реальную пользу государственной политике безопасности".



91-я военная дивизия во время ночных атак в Ливане | Фото: пресс-секретарь ЦАХАЛа

«Народ выбрал правовую реформу, а народ выбрал управление и комплексную реформу государственных систем, в том числе системы обороны (как метко выразился министр финансов Смотрич в интервью в минувшие выходные обязательно и бездействуя). быть выражено в большой правой демонстрации после Дня независимости, которая выразит требование от правительства этих шагов, которые не осуществляются, наряду с поддержкой начатых шагов", - пояснили в организации.

Наконец, они заявили: «Продолжение осуществления политики левых, в том числе перед пятым арабским братом, который прошлой ночью аплодировал внутри Израиля «Хезболле» и ХАМАСу, наносит серьезный ущерб нации и ее безопасности и может свергнуть правительство и снова поднять радикальное левое правительство, опирающееся на сторонников «Хизбаллы» и ХАМАС».



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