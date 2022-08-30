



Топаз Лук о Яире Лапиде: этот парень не понимает ничего



Советник Биньямина Нетаниягу Топаз Лук дал интервью радио "Галей Исраэль".



Лук поркомментировал встречу Нетаниягу с премьер-министром Яиром Лапидом, посвященную иранскому вопросу.



Лук сказал: “Яир Лапид лично озабочен вопросом о том, публиковать или не публиковать фотографию с Нетаниягу во время встречи. На фоне того, что Иран вот-вот получит бомбу - это просто потрясающе. Нетаниягу вчера покинул эту встречу крайне встревоженным, осознав, что этот парень не понимает вообще ничего. Сидение в тель-авивских кафе не прибавляет вашего понимания предмета”.



