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Топаз Лук о Яире Лапиде: этот парень не понимает ничего
30.08.2022 14:04 Аркадий Бочаровский

Топаз Лук о Яире Лапиде: этот парень не понимает ничего


Советник Биньямина Нетаниягу Топаз Лук дал интервью радио "Галей Исраэль".

Лук поркомментировал встречу Нетаниягу с премьер-министром Яиром Лапидом, посвященную иранскому вопросу.

Лук сказал: “Яир Лапид лично озабочен вопросом о том, публиковать или не публиковать фотографию с Нетаниягу во время встречи. На фоне того, что Иран вот-вот получит бомбу - это просто потрясающе. Нетаниягу вчера покинул эту встречу крайне встревоженным, осознав, что этот парень не понимает вообще ничего. Сидение в тель-авивских кафе не прибавляет вашего понимания предмета”.

 

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