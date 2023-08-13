



Топ-менеджер HSBC и экс-посол в Саудовской Аравии: Арабский ум пуст

Топ-менеджер HSBC и бывший посол Великобритании в Саудовской Аравии оказался в центре расистского скандала из-за заявлений о том, что он сказал студентам, что “арабский ум пуст”, пишет Daily Mail.



Выступая на ужине в Оксфордском университете в прошлом месяце, сэр Шерард Каупер-Коулз якобы сказал своей аудитории, что хотел бы научиться говорить по-китайски, а не по-арабски, когда он был дипломатом, потому что Китай “более интересен”.



Сэр Шерард, глава отдела по связям с общественностью HSBC, заявил, что “ум арабов пуст по сравнению с китайцами”, согласно источникам, которые передали его комментарии The Mail в воскресенье. Его предполагаемые подстрекательские высказывания были осуждены.



“Это расизм и совершенно неприемлемо, — сказал вчера вечером изданию Абдель Бари Атван, писатель и известный арабский комментатор. - Это определенно очень унизительно для арабов. Сказать, что их мозг пуст, — огромное оскорбление. Не понимаю, как такому бывшему дипломату, как он, удавалось говорить такие вещи”.



В своем заявлении 68-летний сэр Шерард, который также является председателем лоббистской группы Китайско-британского делового совета (CBBC), вчера вечером сказал: ”Эти выборочные комментарии, вырванные из контекста, были личными замечаниями, сделанными в частном порядке, чтобы повысить понимание Китая. Они не отражают точку зрения ни HSBC, ни CBBC”.



Подробности речи появились через несколько дней после того, как он извинился за высказывания на отдельном закрытом мероприятии в Лондоне в июне.



