



Топ-адвокат: Лапид и Ганц боятся протестов



По мнению адвоката Циона Амира, причина отказа Лапида и Ганца вступить в ускоренные переговоры о компромиссе в отношении правовой реформы заключается в том, что они боятся реакции организаторов протестов.



Лидеры левых в Кнессете упорно отказываются вступать в диалог с коалицией по поводу компромиссов в правовой реформе. По мнению ведущего адвоката адвоката Циона Амира, причина этого - их страх перед реакцией организаторов протестов.



"Лидеры реформ должны учитывать протесты, но должны просто воспринимать в пропорции", - сказал Амир в интервью радиостанции "Коль Хай".



По его словам, среди левых нет лидеров, которые могли бы взять руководство в свои руки. "Они не делают этого, потому что боятся протестов, Лапид и Ганц в эти дни не выполняют необходимую работу".



"В конечном счете, принцип здоровой демократии - это решение народа у избирательной урны. Они пошли на пятые выборы, все были равны в принятии решения, огромная трата ресурсов и раскол. Решение пришло, а вместе с ним и великий раскол. Мы являемся свидетелями нарушения правил игры, мы не хотим тирании большинства, но и не хотим тирании меньшинства. В оппозиции сделали то, чего не должны были делать, история припомнит это Яиру Лапиду".

